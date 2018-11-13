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Hukuksuz karara tepki yağıyor

Hukuk garabetine bir yenisi daha eklendi... Edirne’deki 10 Kasım törenlerinde “Namaz sadece Allah’ın huzurunda olur” diyen Emine Ş. adlı üniversite öğrencisi hakkında tutuklama kararı verilmesine, tüm kesimlerden büyük tepki geldi.

13 Kasım 2018 Salı 12:28

Faruk Arslan / Ömer Faruk Şahin

Türkiye, 28 Şubat dönemini hatırlatan bir hukuk skandalıyla çalkalandı... Edirne’de 10 Kasım törenlerinde, “Namaz sadece Allah’ın huzurunda olur” diyen 21 yaşındaki Emine Ş. adlı üniversite öğrencisi tutuklandı. Karar veren hakim ise evlere şenlik... Skandal tutuklama kararını veren Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Tuncay’ın eşcinsel ilişkileri nedeniyle 2017’de Diyarbakır’dan Edirne’ye ‘sürüldüğü’ iddia edildi. Diğer yandan, “Mustafa Kemal’e hakaret” iddiasıyla Tuncay’ın verdiği karar büyük tepki topladı. Siyasiler, hukukçular, tarihçiler, akademisyenler, STK’lar ve toplumun geniş kesimleri mahkemenin skandal kararına yönelik sert mesajlar paylaştı.

“Put” lafını yapıştırdılar

Mazlumder, avukat grubuyla birlikte Edirne’ye giderek hukuksuzluğa itiraz etme kararı aldı. Sosyal medyada başlatılan “#AtatürkİlahDeğildir” kampanyası Twitter’da Türkiye gündeminin zirvesinde yer alırken dünyada en çok konuşulan ilk 5 başlık arasına girdi. Tepkiler üzerine açıklama yayınlayan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Ş.’nin “Bu bir kıyamdır, Allah’ın kanununu bilmiyorsunuz, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz” şeklinde ifadeler kullandığı için tutuklandığını öne sürdü. Emine Ş.’nin görüntülerinde ve savcılık ifadesinde ise put ifadesini kullanmadığı ve reddettiği görüldü.

Tepkiler çığ gibi

Mazlumder Genel Sekreteri Av. Kaya Kartal, Emine Ş.’nin tutukluluğuna itiraz ettiklerini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi’ şeklinde bir yaklaşımı ne kadar üzerinde durulmaya değer bulmuyorsam, ‘Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var’ diyen birinin tutuklanmasını da o kadar saçma ve gayri hukuki buluyorum. İfadeler hakaret içermiyor” dedi.

Derhal bu yanlıştan dönülmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi dediği için bir insan bu ülkede tutuklanıyorsa pes artık. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir” sözlerini sarf etti. Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam da net konuştu: “Allah’tan başka ilah yoktur.ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras ise, “Birisi ‘Atatürk ilah değildir’ dediğinde, verilecek cevap ‘Evet, ilah değildir, zaten öyle diyen mi var?’ olmalı. Tutuklamak niye?” dedi.

Psikolojisi ve morali yerinde

Tarihçi yazar Mustafa Armağan ise, “Kızımızı telefonla arayıp özür dileyecek bir yetkilimiz yok mudur?” siteminde bulundu. Emine Şahin ile görüştüklerini belirten Avukat Kaya Kartal ise, “Kendisinin psikolojisi ve morali gayet yerinde. ‘Bu yaptığınız şey kıyamdır. Kıyam da ancak Allah için yapılır’ şeklindeki beyanını kabul ediyor. Bu söz dışında iddia edilen ifadeleri kabul etmiyor” dedi. Mazlum-Der Başkanı Ramazan Beyhan da, “Atatürk bir ideoloji olmaktan çıkarılmalıdır” dedi. Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya da, “En temelde ifade özgürlüğü ile alakalı olarak ciddi bir hak ihlali var” dedi. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü ise, “Bu sözün ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:28
  1. Diyarbakır
  2. 28 Şubat dönemi
  3. 10 Kasım törenleri
  4. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Tuncay
  5. Mazlumder
  6. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Emine Ş.
  8. Mazlumder Genel Sekreteri Av. Kaya Kartal
  9. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
  10. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  11. Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam
  12. Allah’tan başka ilah yoktur.
  13. ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras
  14. Tarihçi yazar Mustafa Armağan
  15. Emine Şahin
  16. Avukat Kaya Kartal
  17. Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya
  18. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL10 dk önce
    Onu tutuklayan yargı gelsin hepimizi tutuklasın aynı düşüncedeyiz GEL TUTUKLA hadi gelHakaret yokki hani koruma kanunuz var ya evet NAMAZ Allahın huzurunda olur.ALLAHIN adıda TANRI değildir bunu kafanıza sokun.Ben asla TANRI demem elhamdülillahKimsede dedirtemez. TANRI Şamanların taptıkları ilahdır.Allah semavi dinlerde aynıdır Araştırın yakın kelimelerdir. ama asla tanrı değildir. ASKERİYE Duydunmu.
  • Murat Murat 10 dk önce
    İslama , Peygambere küfüre ceza yok, ama bu bacım doğruyu söylediği için ceza alıyor.
  • AbdullahAbdullah13 dk önce
    Hukuksuz bir durum yok, hakaret etmenin cezası belli. Üniversiten de atılmalı, gitsin dergaha.
  • zeki aksuogluzeki aksuoglu14 dk önce
    vatan hainlerine hırsızlara zinacılara papaza denetimli serbes kanunu oluyorda bu kızımıza neden denetimli serbeslik yok yalnız Alah a kıyama durun dediği icin cezaevine atılıyor ahirette bunun hesabı sorulacak inşallah sizden siyasiler kanun yapıcılar bu kanunları uygulayanlar
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