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Seçim 2019 Sayfası

Hukukçu Varol İstanbul tartışmalarına son noktayı koydu: O sınıfların oy kullandığı tespit edilirse YSK iptal edecektir

Hukukçu Alaaddin Varol, "Kanunen seçimlerde oy kullanmasına izin verilmemiş, er, erbaş ve kısıtlı kişilerle mahkumların oy kullandığı tespit edilirse YSK hukuki açıdan seçimleri tekrar etmek zorunda kalacaktır" dedi.

11 Nisan 2019 Perşembe 22:37

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Türk Hukukçular Birliği Başkanı Alaaddin Varol, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki seçim tartışmalarına değinen Varol, seçimin yenilenmesi talebi için birtakım somut delillerin olması gerektiğini vurgulayarak, "Seçim kanunumuzda seçimlerin yenilenmesini sağlayacak bir kısım sebepler bulunuyor. Bunların başında oy kullanma yeterliliği olmayan sınıflar sayılıyor. Bunlardan birincisi bizim seçimlerimizde er ve erbaşların oy kullanması yasak. Bedelli de olsa normal asker de olsa bu seçimlerin yenilenmesine sebep olur. İkincisi ise kısıtlı olan kişilerin oy kullanması. Akli melekeleri yerinde olmayanların, doğru ya da yanlışı ayırt edemeyecekleri için oy kullanmaları yasaklanmıştır. Üçüncü sınıf da hükümlü olan kişiler. Burada tutukluluktan bahsetmiyoruz" dedi.

Alaaddin Varol, sözlerine şöyle devam etti:

"Saydığımız bu üç sınıfla birlikte Büyükçekmece'de usülsüz oy kullananların sayısının toplamı, sayın Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu fark oranını geçerse YSK mecburen seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Hukuk böyle söylüyor"

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:37
  1. İstanbul
  2. Türk Hukukçular Birliği Başkanı Alaaddin Varol

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