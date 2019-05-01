Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Hukukçu Yazar İlhan Demir, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Demir, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Çok açık bir şekilde hukuka aykırı davranıldı. Yüksek Seçim Kurulu henüz Ekrem İmamoğlu kazandı demeden mazbatası verildi. Bu hukuka aykırılık toplum vicdanında da derin yaralara yol açtı. Neden kesinleşmeyi beklemeden mazbata verdiler?" dedi.

'Server'ları FETÖ için mi almak istedi?'

Demir, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin eleştirilerine şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan hemen sonra yanında belediye ile hiçbir ilgisi olmayan üç yabancı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'server'larındaki bütün bilgileri kopyalamaya kalktı. Acelen ne ki? Yangından mal mı kaçırıyorsun? Biz tabi Ekrem İmamoğlu'nun geçmişine baktığımızda gerçek mesleğinin spor spikerliği olduğunu görüyoruz. Hem de FETÖ'nün yayın organlarında çalışıyor. Hali ile aklımıza gelen ilk şey acaba bu kopyalamalar FETÖ için mi yapılıyor?"

Yunan basınının Ekrem İmamoğlu'na ilişkin servis ettiği haberleri de eleştiren Demir, şunları söyledi:

"İmamoğlu için Yunan basını havalarda uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun Rum asıllı olduğunu söyleyerek sanki bir Rum İstanbul'u kazanmış gibi haber servisi yapıyorlar. Bizim için o önemli değil. Türkiye bir mozaiktir. Her milletten yönetici olabilir. Rum, Ermeni, Laz ya da Çerkez hepsi olur. Önemli olan bu vatanı sevebilmek ve Türk Milleti'nin çıkarlarına uygun hareket edebilmektir. Önemli olan Türkiye paydasında birleşebilmektir. Yunanlı neden seviniyor? Bu ülkenin insanının bu ülkenin insanı olarak hareket etmesi gerekir."