Hukuk tarihinde bir ilk! Resmen başladı: Kirayı o belirleyecek…

Kira miktarını düşük bulan ev sahibi ya da ev kirasını çok yüksek bulan kiracıların açtığı 'kira tespit' davalarında bir ilke imza atıldı. Artık kira tutarlarında yapay zeka devreye girecek.

İlk kez bir dava sürecine yapay zeka dahil edildi. Mahkemenin verdiği ara karar ile kirayı yapay zekanın belirlemesi istendi.

BİRÇOK DAVAYA ÖRNEK OLABİLİR

İstanbul Üsküdar'da 4 bin lira olan evinin kira bedelini düşük bulan ev sahibi çevredeki evlerin 20 bin lira olduğunu belirterek kira tespit davası açıt. Bilirkişi kira bedelini bu kez 7 bin 500 lira olarak belirledi. Ancak ev sahibi bu miktarın denk evlere göre çok düşük olduğunu söyleyerek bilirkişi kararını kabul etmedi.

Mahkeme bu kez kira tespitinin yapay zekaya sorulmasına ilişkin bir ara karar verdi.

Davanın avukatlığını üstlenen Mahmut Tarhan ise "Güvensizlik demeyeyim ama yapay zekaya güven artışı hususunda evet ilerleme var." diye konuştu.

EV SAHİBİ KİRAYI 4 BİN LİRADAN 12 BİN LİRAYA ÇIKARTMAK İSTEDİ

Kira tespit davasına konu olan olayda ev sahibi Üsküdar'daki evinde 4 bin liraya oturan kiracısından kirayı 12 bin TL'ye çıkarmasını istedi ancak kiracı bu rakamı kabul etmedi. Devreye yapay zeka girdi.

"MAHKEME KİRA TESPİTİNİ YAPAY ZEKANIN YAPMASINA KARAR VERDİ"

Bilirkişinin verdiği rakam olan 12.500 liraya da itiraz edildi. Mahkeme kira tespitini yapay zekanın yapmasına karar verdi.

Ev sahibine, 'Yapay zekanın kaç para kira belirlemesini murad ediyorsunuz?' diye sorulduğunda ev sahibi "Onu ilk olduğu için bilemiyorum ama en az 15 bin lira belirlemesini bekliyorum" dedi.

Yapay zekanın söz konusu bölgedeki evlerin fiyatları ve fiyat artış hesaplarını çok daha hızlı yapabilmesi nedeni ile, kira tespit dava sürelerini en aza indireceği düşünülüyor.

Kaynak: ATV