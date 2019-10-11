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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek?

Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Meclis’te kabul edilen yargı reformu maddeleri arasında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı da yer aldı. Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

11 Ekim 2019 Cuma 08:36
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek?

TBMM Genel Kurulunda, Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Meclis’te kabul edilen yargı reformu maddeleri arasında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı da yer aldı. Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ek olarak; hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şartı gerekecek. 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak. İdari Yargı Ön Sınavı'na, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek. 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav, 2 yılda en az bir defa olacak şekilde diğer sınav gibi Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak. Sınavlar test şeklinde olacak, en az 100 soru yöneltilecek ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:36
  1. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir?
  2. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına kimler girecek?
  3. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

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