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Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni yakaladı

4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınır köylerinde yapılan iki günlük denetimlerde 417 düzensiz göçmeni yakaladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:14
Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni yakaladı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 417 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

8 ayrı uyruktan 417 düzensiz göçmen

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan iki günlük denetimlerde, Fas, Cezayir, İran, Irak, Filistin, Pakistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:14
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  14. Pakistan
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  17. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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