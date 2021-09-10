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Siyaset HÜDAPAR’dan tesettüre tahammül edemeyenlere sert tepki!
Siyaset

HÜDAPAR’dan tesettüre tahammül edemeyenlere sert tepki!

HÜDAPAR Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün’den tesettüre tahammül edemeyenlere tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 17:48:00 - 2021-09-10 17:59:41
HÜDAPAR’dan tesettüre tahammül edemeyenlere sert tepki!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Sürekli kapalı kadınların tesettürüne laf uzatan, milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara HÜDAPAR Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün tepki gösterdi.

"Tahammülsüzlük tesettürün temsil ettiği değerleredir"

HÜDAPAR sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tesettür; İslam'a dayalı bir aile modelini ve ahlak anlayışını temsil ediyor. Kadın-erkek arasındaki ilişkilerin ölçüsünü ve sınırlarını belirliyor. Tahammülsüzlük tesettürün kendisine değil temsil ettiği değerleredir” ifadeleri kullanıldı.

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