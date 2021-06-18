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Siyaset

HÜDAPAR'dan HDP açıklaması

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 08:56:00 -
HÜDAPAR'dan HDP açıklaması

Dün öğlen saatlerinde HDP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya giren O.G. isimli şahıs, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından saldırgan, polislere teslim oldu. Saldırıya siyasi parti liderlerinden tepki yağdı.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı ve işlenen cinayeti kınıyorum. Acılı aileye başsağlığı diliyorum” dedi.

Yapıcıoğlu, “Olay bütün boyutlarıyla araştırılmalı ve mümkün olabilecek en kısa zamanda kâmil manada aydınlatılmalıdır” diye belirtti.

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