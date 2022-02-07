HÜDAPAR: Siyonist rejime katliamların bedeli ödetilmeli

YENİ AKİT ANKARA

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yazılı açıklama yaparak İslam dünyasında İsraille normalleşme adımlarının yanlış olduğunu ve siyonist rejime yaptığı katliamların hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Siyonist rejim insanlığa karşı suç işliyor

"Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı raporda, Siyonist rejimin işgal ettiği bölgelerdeki Filistinlilere karşı uygulamaları "Apartheid" olarak tanımlandı. Uluslararası hukuka göre apartheid; “Bir ırkî grubun, diğer herhangi bir ırkî grup üzerinde hâkimiyet kurmak ve sürdürmek ve onları sistematik olarak ezmek amacıyla işlenen insanlık dışı eylem” olarak tarif edilmektedir. İnsanlığa karşı işlenen bir suç olarak kabul edilen "Apartheid” Siyonist işgal rejiminin Filistin politikasını özetlemektedir. İşgalin yanı sıra katliamının boyutunu her geçen gün artıran Siyonist rejim uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği halde uluslararası sistem tarafından desteklenmektedir. Özellikle İslam ülkelerine karşı sözde insan hakları savunuculuğunu bayraklaştıran Batılı rejimler insanlık suçu işleyen işgal rejiminin yanında durmaya devam etmektedir. İslam dünyası da maalesef yıllardır soykırım ve işgale maruz kalmış Filistin halkının yanında durmayı başaramamış aksine işgal rejimiyle normalleşme yarışına girmiştir.

İnsanlığa karşı suç işleyen Siyonist rejim meşrulaştırılmamalı, İslam dünyası Filistin halkının haklarını gasp eden Siyonist rejimle siyasi çıkar uğruna ilişki kurmaktan vazgeçmelidir. Siyonist rejime, işgalin ve yaptığı katliamların bedeli ödetilmeli, Filistin halkının gasp edilen hakları ve toprakları iade edilmelidir."