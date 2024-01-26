HÜDA PAR’lı Faruk Dinç’ten başıboş sokak köpeği açıklaması!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Yeni Akit aracılığıyla önemli mesajlar veren Dinç, "Artık başıboş sokak köpeği sorunu değil terörü var. Özellikle çocuklarla yaşlılara saldırıyorlar. Köpek terörünü ilk dile getirdiğimizde bizi ’hayvan düşmanı’ diye hedefe koydular." dedi.

"Biz Allah'ın yarattıklarına nasıl düşmanlık ederiz?" diye soran Dinç, "Onları da Allah yarattı ve fıtratları gereği saldırıyorlar. Ama önemli olan bunu önlemektir. Biz sadece savunmasız çocuklarımıza ya da yaşlılarımıza yönelik saldırıların önlenmesi için bir tedbir alınsın diyoruz." ifadelerini kullandı.

‘Bininin canı bir yavrumuzun canından değerli değil’

Faruk Dinç, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa’daki örneklere baktığımızda sokakların çocuklara ait olduğunu görürken, bizim ülkemizde ise tam tersine başıboş köpeklere ait olduğunu görüyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Sadece çocuklarımız değil biz de korkuyoruz. Başıboş sokak köpeğinin binlercesinin canı, saldırıya uğrayan bir yavrumuzun canı kadar değerli değildir.

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Başıboş sokak köpekleri artık bu mama lobilerini mi besliyor, bilmiyoruz. Biz bunlara karşı tedbirler alacağız. Allah’ın izniyle HÜDA PAR’ın belediyeciliğinde hiç kimse sokakta başıboş bir köpek görmeyecektir. Bunu net bir şekilde belirteyim. Sloganımız da şu: Huzurlu ve güvenli şehirler bizimle mümkün. İnşallah huzurlu ve güvenli sokaklar sağlayacağız.