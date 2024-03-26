HÜDA PAR'lı Cemal Çınar kendisini hedef alanlara cevap verdi!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yerel seçimin en dikkat çeken adaylarından birisi olan HÜDA PAR’lı Molla Cemal Çınar Hoca, partisi tarafından Tekirdağ’a belediye başkan adayı olarak açıklandığı günden beri hedefe kondu.

“HÜDA PAR’dan skandal aday” başlıkları atan CHP’ye yakın medya kuruluşları, Cemal Çınar Hoca’yı, yılar önce yargılanıp beraat ettiği bir dava üzerinden “terörist” olmakla itham etti.

'İslam'ı bu topraklardan söküp atamayacaklar'



Suskunluğunu Yeni Akit’e bozan Çınar Hoca, kendisini hedefe koyanların İslam’a ve sünnete bağlılığından rahatsız olduklarını söyledi. Çınar Hoca, “İslam’a ve Kur’an’a tahammül edemeyen bu kesim, kırmızı görmüş boğa gibi bize saldırmaya çalışıyor. Dine ve dindara kem gözle bakan medya kuruluşları günlerce şahsımı hedef aldı. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar bu topraklarda; sakalı, sünneti, ahlakı, namazı, Kur’an’ı, adaleti, liyakati unutturduklarını zannediyorlar. Bu beldeler Mü’min kanlarıyla sulandığı için, İslam’ı buradan söküp atmak mümkün değildir.” dedi.

'Bizi düşman görenlere iyiliğimiz dokunacak'

Kendisi hakkında ön yargılı davrananlar için, “Beni çirkin sözlerle hedefe koyan kişilere de kardeşlik duygularıyla diyorum ki, eğer ben Tekirdağ’ı yönetmeye başlarsam onlara ‘Biz yanlış düşünmüşüz” dedirteceğim. Onlar bizim yönetimimizde, dine kem gözle bakanların yönetiminden çok daha rahat edecekler. En büyük iyilimiz, dostlarımızdan çok bizi düşman görenlere dokunacak.” mesajı veren Cemal Çınar Hoca, sözlerine şöyle devam etti:

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“Bir Mü’minin en vazgeçilmezi yüce Allah’ın varlığıdır. Yüce Allah’ın varlığını inkar edene tahammül eden bir dine bağlı kişiyi, düşmanca sözlerle tenkit etmeyi insani olarak baktığımda büyük bir bağnazlık olarak görüyorum. Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır? Ben camide imamlık yaparken yaşadığım dinimi, belediyeyi yönetirken de yaşayabilmeliyim.

Belediyeler ideoloji değil, hizmet alanlarıdır. Hizmette de şu başlıklar çok önemli: Liyakat, ehliyet, sadaka, emanet ve adalet. Benim belediyecilik anlayışımda da bu değerler var olacak.

Tutuklandım ve DGM’de beraat ettim. Neden tutuklandığımı soruyorlarsa, beni tutuklayan insanların bu ülkenin başına neler getirdiklerini hep birlikte gördük. Dolayısıyla tutuklanıp beraat eden bir insanı suçlu gibi göstermeye çalışmak, hem hukuka bir saygısızlık hem insan hakkına aykırıdır.”