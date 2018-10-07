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HÜDA PAR'ın Genel Başkanı belli oldu

HÜDA PAR'IN 3. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olan İshak Sağlam, tüm delegelerin oyunu olarak partinin yeni Genel Başkanı oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 16:51
HÜDA PAR'ın Genel Başkanı belli oldu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığına İshak Sağlam seçildi.

HÜDA PAR'ın 3. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Kongrede tek aday olan Sağlam, katılımcı delegelerinin tamamının oyunu alarak partinin yeni Genel Başkanı oldu.

Sağlam, sonuç açıklandıktan sonra salondakileri selamlayarak, teşekkür konuşması yaptı.

Kongrede, Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Merkez Disiplin Kurulu ve İstişare Kurulu üyeleri de belirlendi.

HÜDA PAR'da Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa ettiği Genel Başkanlık görevini Mehmet Yavuz yürütüyordu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:51
  1. Diyarbakır
  2. Hüda Par
  3. İshak Sağlam

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