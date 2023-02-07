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Siyaset HÜDA PAR'ın acı kaybı! Depremde vefat etti!
Siyaset

HÜDA PAR'ın acı kaybı! Depremde vefat etti!

Hür Dava Partisi'nin Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Bayram, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve aralarında Adıyaman'ın da olduğu 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremde vefat etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:02:00 -
HÜDA PAR'ın acı kaybı! Depremde vefat etti!

Hür Dava Partisi'nin Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Bayram, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve aralarında Adıyaman'ın da olduğu 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremde vefat etti.

Hür Dava Partisi'nin Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, Bayram'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

İmir yaptığı paylaşımda ; ''Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler. Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Bayram kardeşimiz vefat etmiştir'' ifadelerini kullandı.

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Allah rahmet eylesin rabbim merhametiyle muamele eylesin.
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