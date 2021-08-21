HÜDA PAR’dan İzmir'de tesettüre yapılan hakarete tepki

Yeni Akit Ankara

HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, yaptığı yazılı açıklamayla İzmir'de HDP'li kadınların çarşafa yaptığı hakarete tepki gösterdi.

"İzmir’de kendini bilmez bir güruh, Taliban’ı bahane ederek İslam’ın emri ve şiarı olan tesettüre saldırmıştır" diyen Yarar, bu saldırının yüce İslam dininin örtünme emrine yapılan bir saldırı olduğunu vurguladı. Yarar, "Yunanın, İngiliz’in, Fransız’ın ülkeyi işgal ederken zorla çıkarmak isteyip de çıkaramadığı çarşafı, bu hadsiz güruh bütün Türkiye’nin gözlerinin içine baka baka sokak ortasına atmıştır" dedi.

"Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu olayı şiddetle kınıyoruz"

Türkiye'nin işgalden kurtarılmasında en büyük emeği sarf eden kadınların çarşaflı olduğunu hatırlatan Yarar, "Bu hadsizliği yapan kadınlar ile onların arkasındaki siyasi partilerin Afganistan kadınları gibi bir dertleri yoktur. Aslında kadın hakları diye de bir dertleri yoktur. İslam’a olan kin ve nefretlerini kusan bu çevreler, bu günlere çarşaflı nineleri sayesinde geldiklerini unutmuşlardır. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Toplumun neredeyse tamamının inanç, kültür ve değerlerini tahkir ederek halkın arasına kin ve düşmanlık tohumları ekme amacıyla dini değerlerimize yapılan bu çirkin saldırının failleri hakkında gerekli yasal işlemler ivedi bir şekilde yapılmalı ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdırlar" ifadelerini kullandı.