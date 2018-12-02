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HÜDA-PAR’dan Akit’e ziyaret

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece’deki genel merkezine ziyarette bulundu.

02 Aralık 2018 Pazar 12:49
HÜDA-PAR’dan Akit’e ziyaret

Haber Merkezi

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, dün makamında birbirinden önemli ziyaretçilerini ağırladı. HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve beraberindeki heyet, grubumuzun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına geldi. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel birçok mesele ele alındı. Görüş ve fikir alışverişinde bulunulan ziyaret esnasında, belirli meseleler etrafında değerlendirmelerde bulunuldu. Oldukça verimli geçen görüşme sonrasında taraflar hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan HÜDA-PAR heyeti nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu da, Akit Medya adına HÜDA-PAR heyetine teşekkürlerini sundu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:49
  1. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  2. HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu
  3. Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan
  4. Küçükçekmece
  5. HÜDA-PAR
  6. Akit Medya

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