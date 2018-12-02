HÜDA-PAR’dan Akit’e ziyaret

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, dün makamında birbirinden önemli ziyaretçilerini ağırladı. HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve beraberindeki heyet, grubumuzun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına geldi. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel birçok mesele ele alındı. Görüş ve fikir alışverişinde bulunulan ziyaret esnasında, belirli meseleler etrafında değerlendirmelerde bulunuldu. Oldukça verimli geçen görüşme sonrasında taraflar hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan HÜDA-PAR heyeti nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu da, Akit Medya adına HÜDA-PAR heyetine teşekkürlerini sundu.