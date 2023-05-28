HÜDA PAR 'Seçim genel itibariyle huzur ve sükunet içerisinde geçiyor'

Mardin'de 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sükunet içerisinde geçtiğini belirten HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sandıklardan huzur ve bereketin çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Saat 08.00'de Türkiye genelinde başlayan Cumhurbaşkanlık seçimi için Mardin'de 541 bin 445 seçmen oy kullanacak.

Sabahın erken saatlerinde başlayan seçim için oyunu kullandıktan sonra okulları gezen HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, seçimin Mardin genelinde sakin ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kısmen de olsa ufak sıkıntıların çıkabildiğini ifade eden Çevik, bu sorunların genelde konuşarak çözüldüğünü belirtti.

Çevik konuşmasına şöyle devam etti:

"Elhamdülillah sabahtan itibaren oylarımızı kullandık. Sahadayız ve sahayı geziyoruz. Elhamdülillah huzur ve sükunet içerisinde vatandaşlarımız ve Mardin'li hemşehrilerimiz sandığa giderek tercihlerinizi sandığa yansıtıyorlar. Bizler bu tablodan memnuniyet duyuyoruz. Kısmen de olsa ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Genel itibariyle huzur ve sükunet içerisinde kardeşlerimiz sandıklara tercihlerini yansıtıyorlar. Bu tablonun seçim bitinceye kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Bu seçimin özelde Mardin, geneldeyse tüm İslam alemi için hayır, bereket ve huzura vesile olmasını temenni ediyoruz."

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Çevik son olarak, "Elhamdülillah şimdiye kadar ciddi bir aksaklık oluşmadı. Savur ilçemizde ufak bir aksaklık bizlere bildirildi. Artuklu ilçemizde de ufak tefek aksaklıklar yaşandı. Oradaki aksaklığı oluşturan kişilerle konuşularak bu aksaklıkları elhamdülillah giderdik. An itibariyle ciddi bir sıkıntı yok." dedi. (İLKHA)