HÜDA PAR Milletvekili Demir Bingöl, Siirt ve Şırnak’ın sorunlarını Meclis’te dile getirdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM’de yaptığı konuşmada Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’ndeki sorunlara ve Siirt ile Şırnak’ta yaşanan sel felaketlerinin ardından oluşan mağduriyetlere dikkat çekti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, bölge halkının uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşıdı. Bingöl’e bağlı Ilıcalar Beldesi ve Sekéran bölgesindeki vatandaşların yol, su, eğitim ve sağlık gibi en temel hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirten Demir, Siirt ve Şırnak’taki sel felaketlerinde zarar gören ev, iş yeri ve camilerin onarımı için de adım atılması gerektiğini vurguladı.

Bölgenin en acil ihtiyacının altyapı olduğuna işaret eden Demir, doğalgazın beldeye ulaştırılmasının halkın öncelikli talebi olduğunu belirtti. Demir, “Bozulan köy yolları, tamamlanamayan asfalt çalışmaları, yetersiz kanalizasyon sistemleri, aydınlatma eksiklikleri ve su kanallarındaki arızalar; köylerin neredeyse tamamında günlük hayatı olumsuz etkilemektedir.” ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretim kapasitesini doğrudan etkileyen sulama sorununa da değinen Demir, “Bazı köylerde sulama göletleri hâlâ yapılmamış, yapımına başlananlarda ise süreçler bir türlü tamamlanamamıştır. Bu durum, üreticileri zor durumda bırakmaktadır.” dedi.

Ilıcalar Beldesi’nde bir lise bulunmaması sebebiyle gençlerin eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığına dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Beldeye ivedilikle bir lise kazandırılması, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın en temel taleplerindendir. Beldeye bağlı köylerin büyük bir bölümünde futbol sahası, gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları bulunmamaktadır. Gençlerin spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirilebilmesi, zararlı alışkanlıklardan korunabilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.”

Bazı köylerdeki sağlık ocaklarında personel bulunmadığına dikkat çeken Demir, “Burada ifade ettiğimiz tüm bu sorunlar; Ilıcalar Beldesi ile Yenibaşlar, Elmalı, Çobantaşı, Hacılar ve Halifan başta olmak üzere civardaki birçok köyümüzün ortak gerçeğidir. Yol, su, eğitim, sağlık ve istihdam gibi en temel ihtiyaçlara ulaşımda 2026 Türkiye’sinde hâlâ sıkıntılar yaşanıyor olması üzüntü vericidir.” şeklinde konuştu.

Yetkililere seslenen Demir, bölge halkının haklı taleplerinin kısa sürede karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasında Siirt’in Kurtalan ilçesi ve Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan sel felaketlerine de yer ayıran Demir, “Bu durum oradaki altyapı yetersizliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız altyapıya yatırım yapılmadığını ifade etmektedirler. Narderesi’nin ıslah edilmemesi sel sularının şehre yönelmesine neden olmaktadır. Narderesi bir an önce ıslah edilmeli ve maddi zararlar acilen telafi edilmelidir.” dedi.

Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Aşağıdere köyünde yaşanan sel felaketinin boyutlarına da değinen Demir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Birçok ev ve özellikle camimiz ağır bir zarar gördü. Şırnak Valiliğimizin ve diğer yetkililerin bu köydeki mağduriyeti gidermesi, zarar ziyanı karşılayarak özellikle camide yaşanan hasarı telafi edip onarmasını diliyoruz.”