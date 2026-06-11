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Foto - Icardi cephesinden medyada çıkan iddialara sert yanıt!

Sarı-kırmızılı yönetimin Arjantinli golcüye yeni bir teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli futbolcunun bu öneriye şu ana kadar herhangi bir geri dönüş yapmadığı ifade edildi. Temmuz ayında sezon hazırlıklarına başlaması planlanan Galatasaray'da, Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.

#2
Foto - Icardi cephesinden medyada çıkan iddialara sert yanıt!

Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, son dönemde oyuncunun adıyla gündeme gelen transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pino, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

#3
Foto - Icardi cephesinden medyada çıkan iddialara sert yanıt!

"ANLAMIYORUM" TYC Sports'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Icardi'nin Arjantin'de oynamasına izin veren veya bu izni reddeden yetkili isimler hakkında yazılar okudum. Kulüplerin ve ünlü futbolcuların hak ettiği tüm saygıyla birlikte belirtmeliyim ki, bu asıl bizim ilgilendiğimiz bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki artık sona erer..." ifadelerini kullandı.

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