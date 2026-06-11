"ANLAMIYORUM" TYC Sports'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Icardi'nin Arjantin'de oynamasına izin veren veya bu izni reddeden yetkili isimler hakkında yazılar okudum. Kulüplerin ve ünlü futbolcuların hak ettiği tüm saygıyla birlikte belirtmeliyim ki, bu asıl bizim ilgilendiğimiz bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki artık sona erer..." ifadelerini kullandı.