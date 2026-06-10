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Gündem 'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi
Gündem

'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
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Akit TV'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral seçim için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Akit TV'de ekrana gelen "Erkan Tan ile Konuşalım" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Oktay Saral, programda seçim için tarih verdi.

 

İşte Saral'ın konuyla ilgili ifadeleri:

Erken seçim olayı, tabii erken seçim olayını Cumhurbaşkanımız birçok kez deklare etti, söyledi.

'2028'de olacak' diye söyledi. Ha şöyle bir şey diyenler de var; 2027'nin Kasım'ında hukukçular tabii o çalışmayı da yapıyorlar, bir mahsuru yoksa 2028'in işte Haziran ayından önce, diyelim ne olur, Mayıs ya da Nisan'da olabilir.

Yani erken seçime ihtiyacı yok Türkiye'nin. Türkiye, evet bazı birtakım kronik sorunları var içeride, onları da hızlı bir şekilde, adım adım çözümlenerek kutlu yürüyüşüne devam ediyor."

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