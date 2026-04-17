  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
HÜDA PAR heyeti Siverek’te okul saldırısında yaralananları ziyaret etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

HÜDA PAR heyeti Siverek'te okul saldırısında yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa›nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından HÜDA PAR Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, beraberindeki heyetle yaralıları hastanede ziyaret etti.

#1
Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi gören öğrenci ve öğretmenleri ziyaret eden Yahya Oğraş’a, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Lokman Yalçın eşlik etti. “Çocuklarımızı hem manevi olarak hem maddi olarak yetiştirmeliyiz” Çocuklarımıza merhamet, şefkat, vefa, vicdan, sorumluluk ve aidiyet gibi manevi değerlerin de kazandırılması gerektiğini dile getiren Oğraş, “Önceki gün Siverek’te bir okulumuzda çok üzücü bir hadise yaşandı. Maalesef istemediğimiz bir olaydı. Silahlı saldırı sonucu orada yaralanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Biz de durumları hakkında bilgi almak amacıyla Şanlıurfa’daki çeşitli hastaneleri ziyaret ettik, olayın mağdurlarını dinledik. Eğitim kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanması gerçekten de hepimizi derinden üzüyor. Bu tür hadiselerin yaşanmaması adına herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması lazım. Bu olaylar münferit olarak, spontane gelişen olaylar değildir. Burada hem aileler hem okul, okulların fiziki ortamları, hem sosyal medya, televizyondaki diziler, daha çok şiddet içerikli olan diziler, sosyal medyadaki şiddet içerikli her türlü oyunlar maalesef çocuklarımızı bu hâle getirmiş durumdadır. Çocuklarımıza eğitim anlamında merhamet, şefkat, vefa, vicdan, sorumluluk ve aidiyet gibi manevi değerlerimizi vermediğimiz müddetçe çocuklarımızı bu şiddet sarmalından alamayacağız. Bütüncül bir eğitimle çocuklarımızı hem manevi olarak hem maddi olarak yetiştirmeliyiz. Bizler de HÜDA PAR olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sahada aldığımız bilgileri raporlaştırıp ilgili ve yetkili makamlara ulaştıracağız ve bu olayın takipçisi olacağız.” dedi.

#2
Yalnızca caydırıcı değil önleyici tedbirlerin alınmasının şart olduğunu söyleyen Oğraş, “Kahramanmaraş’ta da bir okulda çok vahim bir hadise yaşandı, 10 kardeşimiz vefat etti. Gerçekten bu durum bizi derinden yaralıyor. Orada vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralı olan kardeşlerimize de Allah’tan şifa diliyoruz. Buradan şunu da ifade etmekte fayda var: Okullarımızda elbette güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Ciddi anlamda güvenlik önlemleri alınmazsa okullar maalesef bu tür şiddet eylemlerine sahne olacaktır. Okullarda hadiselerin yaşanmaması için caydırıcı önlemden ziyade önleyici önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Bunu da tabii ki yetkili makamlara inşallah ileteceğiz.” şeklinde konuştu.

#3
HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu’ndan geçmiş olsun telefonu Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da yaralı öğrencilerin ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması
Gündem

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu
Gündem

Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararları açıklayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli’nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23