HÜDA PAR heyeti Siverek’te okul saldırısında yaralananları ziyaret etti

Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi gören öğrenci ve öğretmenleri ziyaret eden Yahya Oğraş’a, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Lokman Yalçın eşlik etti. “Çocuklarımızı hem manevi olarak hem maddi olarak yetiştirmeliyiz” Çocuklarımıza merhamet, şefkat, vefa, vicdan, sorumluluk ve aidiyet gibi manevi değerlerin de kazandırılması gerektiğini dile getiren Oğraş, “Önceki gün Siverek’te bir okulumuzda çok üzücü bir hadise yaşandı. Maalesef istemediğimiz bir olaydı. Silahlı saldırı sonucu orada yaralanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Biz de durumları hakkında bilgi almak amacıyla Şanlıurfa’daki çeşitli hastaneleri ziyaret ettik, olayın mağdurlarını dinledik. Eğitim kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanması gerçekten de hepimizi derinden üzüyor. Bu tür hadiselerin yaşanmaması adına herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması lazım. Bu olaylar münferit olarak, spontane gelişen olaylar değildir. Burada hem aileler hem okul, okulların fiziki ortamları, hem sosyal medya, televizyondaki diziler, daha çok şiddet içerikli olan diziler, sosyal medyadaki şiddet içerikli her türlü oyunlar maalesef çocuklarımızı bu hâle getirmiş durumdadır. Çocuklarımıza eğitim anlamında merhamet, şefkat, vefa, vicdan, sorumluluk ve aidiyet gibi manevi değerlerimizi vermediğimiz müddetçe çocuklarımızı bu şiddet sarmalından alamayacağız. Bütüncül bir eğitimle çocuklarımızı hem manevi olarak hem maddi olarak yetiştirmeliyiz. Bizler de HÜDA PAR olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sahada aldığımız bilgileri raporlaştırıp ilgili ve yetkili makamlara ulaştıracağız ve bu olayın takipçisi olacağız.” dedi.