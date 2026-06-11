O örgütten ilginç çağrı: 'Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın'

Somali merkezli Eş Şebab Hareketi'nin medya birimi, ABD'yi Somali halkına karşı düşmanca politikalar izlemekle suçlayan bir açıklama yayınladı.

Hareketin basın ofisi tarafından İngilizce olarak yayımlanan ve "ABD Somali Halkına Yönelik Gerçek Nefretini Ortaya Koyuyor" başlığını taşıyan açıklamada, Washington yönetiminin uzun yıllardır Somali halkına yönelik politikalarının "ortaklık ve kalkınma" söylemiyle gizlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, ABD'nin Somali halkını desteklediği yönündeki söylemlerine rağmen ülkedeki "yolsuz liderleri", "toprak hırsızlarını" ve "savaş ağalarını" desteklediği ifade edildi. Ayrıca Washington'un Somali'nin kritik altyapısına karşı ekonomik savaş yürüttüğü ve ülkenin iç siyasetini Somali halkının çıkarları yerine Amerikan çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Eş Şebab, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana Somali halkına yönelik düşmanlığın daha görünür hale geldiğini savunarak, Somalililerin aşağılayıcı ifadelerle hedef alındığını ve itibarlarının zedelenmeye çalışıldığını belirtti.

Hareket açıklamasında, son dönemde gündeme gelen Ömer Arten davasını da ABD'nin Somali kökenlilere yönelik yaklaşımının bir örneği olarak gösterdi. Açıklamada, söz konusu davanın Washington'un karar alma süreçlerinin yalnızca güvenlik kaygıları veya aşırıcılıkla mücadele gerekçeleriyle değil, Somalileri hedef alan etnik ve ırksal önyargılarla şekillendiğini ortaya koyduğu ileri sürüldü.

ABD'nin Somali halkına yönelik tutumunun farklı alanlarda görüldüğü savunulan açıklamada, ülkede düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında kadınlar, çocuklar ve yaşlı sivillerin de hedef alındığı ifade edildi.

"Zamanınızı boş işlere harcamayın"

Eş Şebab, açıklamasının devamında Somali halkına ve özellikle gençlere çağrıda bulundu. Hareket, gençlerin zamanlarını "Dünya Kupası gibi önemsiz ve boş işlerle" harcamamaları gerektiğini savunarak, yabancı güçlerin ve onların desteklediğini ileri sürdüğü yerel aktörlerin ülkeden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Somali'de "izzet, özgürlük ve tam bağımsızlığa dayalı" bir düzen kurulması gerektiği ifade edilirken, ülkenin İslam şeriatı temelinde yönetilmesi çağrısı yapıldı.

Eş Şebab, açıklamasını Somalililere "işgal ve aşağılanma karanlığından çıkmaları", "egemenlik ve onurlarını geri kazanmaları" ve kendi saflarına katılmaları yönündeki çağrıyla sonlandırdı.

Somali'de El Kaide bağlantılı Eş Şebab ile ABD ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası taraflarca desteklenen güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar uzun yıllardır devam ediyor.

Kaynak: Mepa News