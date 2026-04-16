HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

Aralarında Müslüman ülkelerin de bulunduğu sözde “Barış Konseyi”nin tutumunun yanlış olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Filistin direnişine “silahsızlanma” için süre dayatmasının hiç bir izahı yoktur. Halkı çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, işgalciye tek bir yaptırım uygulamayanların direnişe baskı yapması asla kabul edilemez.” denildi. “Dünya kamuoyunu Filistinlilere karşı bu kirli şantaj kuşatmasını kırmaya davet ediyoruz” Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Filistin halkına yönelik bu tutum, barışa değil; teslimiyete ve yeni katliamlara davetiyedir. Müzakerelerin ön şartı direnişin silahsızlandırılması değil; işgalin kayıtsız şartsız ve kesin olarak sonlanması, Gazze’nin hiçbir kısıtlama olmaksızın yeniden inşası, insani ihtiyaçların kesintisiz şekilde Gazze’ye girişinin sağlanmasıdır. Tıpkı soykırım savaşının en karanlık günlerinde olduğu gibi, dünya kamuoyunu Filistinlilere karşı bu kirli şantaj kuşatmasını kırmaya davet ediyoruz.”