HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!
HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yayımlanan yapılan açıklamada; siyonist işgal rejiminin Gazze›deki katliamlarına zemin hazırlayan sözde ateşkes sürecine tepki gösterilirken, sağlık sisteminde bebeklerin işitme taraması süreçlerinde yaşanan ciddi mağduriyetlere dikkat çekildi.

1
#1
Foto - HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından gündemin öne çıkan başlıklarına dair yazılı bir basın açıklaması yayımlandı. “Sözde ateşkes, katliamları gizleyen bir araç olmuştur” Siyonist işgal rejiminin Gazze’deki soykırımına değinilen açıklamada, sözde ateşkes sürecinin barışa değil, vahşete hizmet ettiği belirtildi. Anlaşma şartlarının büyük ölçüde yok sayıldığına dikkat çekilen açıklamada, “10 Ekim 2025’te ilan edilen sözde ateşkes süreci, siyonist terör rejimi için bir barış adımı değil, katliamlarını gizleyen bir araç olmuştur. Bugüne dek anlaşma şartlarının yalnızca 8’i yerine getirilmiş; geriye kalan tablo ise kan, açlık ve barınaksızlık olmuştur. Ayrıca ateşkesten bu yana 120’si çocuk, 730’u aşkın Filistinli kardeşimiz şehit edilmiş, binlercesi yaralanmış ve işgal sahası fütursuzca genişletilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

Aralarında Müslüman ülkelerin de bulunduğu sözde “Barış Konseyi”nin tutumunun yanlış olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Filistin direnişine “silahsızlanma” için süre dayatmasının hiç bir izahı yoktur. Halkı çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, işgalciye tek bir yaptırım uygulamayanların direnişe baskı yapması asla kabul edilemez.” denildi. “Dünya kamuoyunu Filistinlilere karşı bu kirli şantaj kuşatmasını kırmaya davet ediyoruz” Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Filistin halkına yönelik bu tutum, barışa değil; teslimiyete ve yeni katliamlara davetiyedir. Müzakerelerin ön şartı direnişin silahsızlandırılması değil; işgalin kayıtsız şartsız ve kesin olarak sonlanması, Gazze’nin hiçbir kısıtlama olmaksızın yeniden inşası, insani ihtiyaçların kesintisiz şekilde Gazze’ye girişinin sağlanmasıdır. Tıpkı soykırım savaşının en karanlık günlerinde olduğu gibi, dünya kamuoyunu Filistinlilere karşı bu kirli şantaj kuşatmasını kırmaya davet ediyoruz.”

#3
Foto - HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

Açıklamada ayrıca,12 Nisan Pazar günü Barselona Limanı’ndan Gazze’deki ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu girişiminin desteklendiği ilan edildi. “İşitme Referans Merkezlerinin yetersizliği kritik tanı süresini geciktiriyor” Açıklamada, yenidoğan bebeklerin sağlık süreçlerinde yaşanan bürokratik engellere ve altyapı eksikliklerine de dikkat çekildi. Hastanelerde her yenidoğana işitme taraması yapılmasına rağmen, “Referans Merkezi” yetersizliğinin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü belirtildi.

#4
Foto - HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

Mevcut tablonun aileleri ekonomik ve psikolojik olarak yıprattığı vurgulanan açıklamada şu veriler paylaşıldı: “Ülke genelinde 1.130’dan fazla ‘Tarama Merkezi’ bulunurken yalnızca 44 ilde 97 ‘Referans Merkezi’ vardır. Birçok ilde bu merkezlerin olmaması, riskli bebeklerin başka şehirlere sevk edilmesine yol açmaktadır. Daha da vahimi, randevu sürelerinin 10 ayı, hatta 1 yılı aşması nedeniyle kritik tanı süresi olan ilk 6 ay kaçırılmaktadır. Bu gecikme, çocuklarda konuşma, zihinsel gelişim ve eğitim sorunlarına neden olmaktadır.”

#5
Foto - HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

Sorunun çözümünün basit ve kurumların elinde olduğu hatırlatılan açıklamanın sonunda Sağlık Bakanlığı’na seslenilerek şu adımların atılması talep edildi: “Hâlihazırda altyapısı bulunan 3. basamak hastaneler hızla ‘Referans Merkezi’ statüsüne kavuşturulmalıdır. Gerekli cihaz ve uzman personel büyük ölçüde mevcut olup eksikler kolaylıkla giderilebilir. İl sağlık müdürlükleri ve hastane yönetimleri üzerindeki idari engeller derhal kaldırılmalı, süreç hızlandırılmalıdır. Erken tanı ve müdahale sayesinde uzun vadede hem ailelerin hem de hastanelerin yükü azalacaktır. Bu konuda gereken adımlar daha fazla geciktirilmeden atılmalıdır.”

