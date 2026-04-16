HÜDA PAR: Sözde 'Gazze Barış Kurulu' siyonist soykırıma paravan haline gelmiştir!

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından gündemin öne çıkan başlıklarına dair yazılı bir basın açıklaması yayımlandı. “Sözde ateşkes, katliamları gizleyen bir araç olmuştur” Siyonist işgal rejiminin Gazze’deki soykırımına değinilen açıklamada, sözde ateşkes sürecinin barışa değil, vahşete hizmet ettiği belirtildi. Anlaşma şartlarının büyük ölçüde yok sayıldığına dikkat çekilen açıklamada, “10 Ekim 2025’te ilan edilen sözde ateşkes süreci, siyonist terör rejimi için bir barış adımı değil, katliamlarını gizleyen bir araç olmuştur. Bugüne dek anlaşma şartlarının yalnızca 8’i yerine getirilmiş; geriye kalan tablo ise kan, açlık ve barınaksızlık olmuştur. Ayrıca ateşkesten bu yana 120’si çocuk, 730’u aşkın Filistinli kardeşimiz şehit edilmiş, binlercesi yaralanmış ve işgal sahası fütursuzca genişletilmiştir.” ifadelerine yer verildi.