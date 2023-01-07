HÜDA-PAR iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hadi bakalım

Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi’nin de (BBP) destek verdiği Cumhur İttifakı'na katılabileceği belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 ve 29 Aralık’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinde HÜDA-PAR’ın ittifaka katılmasını konuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelerek seçim işbirliğini ve muhtemel ittifakı görüşmüştü.

Yapıcıoğlu, “Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi” demişti.

DW Türkçe’ye konuşan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ise henüz kesinleşen bir şeyin olmadığını belirterek şunları dedi: “Seçim başlığını AK Parti ile konuşuyoruz. Sonuç itibariyle tüm başlıkları konuşuyoruz. Nasıl bir sonuç çıkacak genel başkanımız açıklama yapacaktır.”

HÜDA-PAR’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018’de olduğu gibi Erdoğan’ı destekleyeceği düşünülüyor. HÜDA-PAR’ın parti logosuyla seçime girmeyip AK Parti listelerinden Diyarbakır ve Batman illerinde iki ya da üç ismi aday göstereceği de iddialar arasında.