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Gündem HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'da
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'da

Yeniakit Publisher
2023-03-30 17:41:00 -
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'da

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedeleri ziyaret etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'da Beşpınar çadır kentte sınavlara hazırlanan öğrenciler ve gönüllü öğretmenlerle bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yapıcıoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Tut ilçesinde selde eşi, çocuğu ve yakınlarını kaybeden Bedir Tekdal ile görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Yapıcıoğlu, Adıyaman Kayseri Çarşı'da esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere, depremin ilk günlerinden bu yana enkaz altındakileri kurtarma ile barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için bir çaba olduğunu söyledi.

Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Şimdi artık eğitim, hatta kültür ve diğer ihtiyaçlar biraz daha teferruatlı konuşulmaya başlandı. Esnafı gezdik. Burada mütevazı şartlarda küçük dükkanlar şeklinde konteynerlerden oluşan iş yerleri açılmış. Bunlar belki ilk adımlar. Emekleyen bir çocuk gibi inşallah ayağa kalkmaya başladılar. Küçük adımlar atılacak ve inşallah eskisi gibi toparlanacaklar." dedi.

Yapıcıoğlu, buradaki insanların unutulmaması gerektiğine işaret ederek, yaraları hep birlikte saracaklarını, yeniden ayağa kalkacaklarını ifade etti.
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Son dönemde özellikle siyaset dünyasının önemli oranda kendi gündemine döndüğünü anlatan Yapıcığlu, "İnşallah biz unutmayacağız. Buradan bütün siyaset erbabına da sesleniyorum, lütfen buradaki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın halleri gündem dışında kalmasın, kısır siyasi çekişmelerle bütün gündemi meşgul etmeyelim." diye konuştu.

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