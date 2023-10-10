HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle 3 parti genel başkanıyla görüşecek
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla görüşecek.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla görüşecek.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
Yapıcıoğlu'nun, Filistin gündemiyle Karamollaoğlu, Erbakan ve Davutoğlu ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.
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