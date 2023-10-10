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Siyaset HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle 3 parti genel başkanıyla görüşecek
Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle 3 parti genel başkanıyla görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:12:00 -
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle 3 parti genel başkanıyla görüşecek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla görüşecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin gündemiyle Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla görüşecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Yapıcıoğlu'nun, Filistin gündemiyle Karamollaoğlu, Erbakan ve Davutoğlu ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.
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