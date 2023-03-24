HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!
HÜDAPAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ittifakla ilgili partinin kararının açıklanacağı duyuruldu.
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HÜDAPAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ittifakla ilgili partinin kararının açıklanacağı duyuruldu.
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