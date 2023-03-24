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Gündem HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!
Gündem

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 10:36:00 -
HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

HÜDAPAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ittifakla ilgili partinin kararının açıklanacağı duyuruldu.

HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu bugün saat 16.00'da İstanbul’da basın toplantısı yaparak seçimler ve ittifakla ilgili partinin kararını açıklayacak.

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Yorumlar

Ahmet çicek

Ne gerek var yeni ittifaka.muge anlı ve esra erol aday gösterin.% 3 4 oy gelmezse.bu ikisi herkesin sevdiği insanlar.görmüyormusunuz.
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