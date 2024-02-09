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Siyaset HÜDA PAR da açıkladı! İşte başkan adayları…
Siyaset

HÜDA PAR da açıkladı! İşte başkan adayları…

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:30:00 -
HÜDA PAR da açıkladı! İşte başkan adayları…

HÜDA PAR, yerel seçimlere katılacak 46 belediye başkan adayını belirledi. Trabzon adayı Rıdvan Yıldırım, Maraş adayı Adem Kılınç, Antep adayı Mehmet Nakşi Erat, Kocaeli adayı Mehmet Eşin oldu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antep'teki aday tanıtım toplantısında, 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Zekeriya Yapıcıoğlu, gündemlerinin ilk sırasında İsrail saldırıları ve işgali altındaki Filistin'in yer aldığını söyledi. Yapıcıoğlu, kazanacakları belediyelerle Filistin'deki belediyeleri kardeş yapacaklarını ve böylelikle o bölgelere yardım edeceklerini söyledi.

Siyasetteki pratiklerinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini, yerel seçimlerin bunun için fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “İnşallah 31 Mart yerel seçimleri, HÜDA PAR belediye anlayışıyla bu milletin tanışma zamanı olsun. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda inşallah HÜDA PAR'ın idaresindeki belediyelerde insan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik nasıl yapılır, dost, düşman herkese gösterebileceğiz. Emanet bilinciyle hareket eden HÜDA PAR kadroları iş başına geldiğinde, belediyelerde asla israf ve yolsuzluk olmayacak” dedi.

Yapıcıoğlu, daha sonra 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı.

HÜDA PAR'ın Trabzon adayı Rıdvan Yıldırım, Maraş adayı Adem Kılınç, Antep adayı Mehmet Nakşi Erat, Kocaeli adayı Mehmet Eşin oldu.

Gümüşhane'den Mehmet Kayabel, Bayburt'tan Maşallah Oruçoğlu, Kilis'ten Ali Kiriş ve Adıyaman'dan Mustafa Yetiş aday gösterildi.

 

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