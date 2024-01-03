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Siyaset HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!
Siyaset

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 15:09:00 -
HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerle ilgili kararlarını bugün kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerle ilgili kararlarını bugün kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

HÜDA PAR, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin kararını bugün açıklıyor. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyerek kararı açıklayacaklarını belirtti.

HÜDA PAR'ın seçim sürecine ilişkin alacağı karar kamuoyu tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. (İLKHA)

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