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Hücre evinde öldürülen teröristlerin yakınlarından gazetecilere tepki

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin morga kaldırılan cesetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla İstanbul'a gönderildi. Cesetleri almaya gelen teröristlerin yakınları "Bitmişiz" diyerek görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:08
Hücre evinde öldürülen teröristlerin yakınlarından gazetecilere tepki

25 Eylül sabahı Adana'nın Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için saldırının yapıldığı bölgede güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduklarını belirlemişti.

"Teslim ol' çağrısına uymadılar

Dün polis ekiplerinin hücre evine yaptıkları baskında 'teslimol' çağrısına uymayarak etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri, yapılan incelemeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Cesetler, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu cenaze aracıyla İstanbul'a gönderildi. 

Terörist yakınlarından gazetecilere tepki

Terörist cenazelerini almaya gelen yakınları, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunun önünde basın mensuplarına tepki gösterdi. Teröristlerin yakınları, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine "Neden kameraya çekiyorsunuz? Bizim hayatımız, kendimiz bitmişiz. Çekmeyin, hala daha çekiyorsunuz" ifadelerini kullanarak çekim yapılmasını engellemek istedi.

Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti

Teröristlerin geçen cumartesi Eskişehir'e geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye'de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:08
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  5. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  6. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  7. Osmangazi Üniversitesi
  8. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  9. İhlas Haber Ajansı

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