Hububat rekoltesi artacak, gıdaya erişim kolaylaşacak

Çin’de ortaya çıkan ve süratle dünyaya yayılan Covid-19 tehdidini bertaraf etmekte kararlı olan Türkiye’de kamu ve özel sektörün aldığı önlemler sayesinde tünelin ucundaki ışık göründü. Zorlu süreçte tarımsal üretim ve gelirini de arttıran, gıda ürünlerinin dağıtımını da sorunsuz bir şekilde devam ettiren ülkemizde yaza daha umutlu girilecek.

Güzel haberler geliyor

Bahar ve yaz aylarında başlayacak hasat döneminin ürün teminini daha da kolay kılacağı öngörülüyor. Nitekim üreticiler ve tüketiciler mayıs ayında Güneydoğu Anadolu’dan, haziranda da İç Anadolu’dan gelecek haberlere kulak kesilecek. Kuraklıkla karşı karşıya kalınmadığı, yağışlar devam ettiği takdirde hasadın 2019’un ötesinde olacağı tahmin ediliyor.

Üretim daha da arttı

Araştırmalara göre Türkiye genelinde buğday alanı yüzde 3, makarnalık ekimi de yüzde 10 artmış durumda. Bu artış rekolteye olumlu katkıda bulunacak. 2019’da buğdayda üretim ortalaması 19.7 milyon tondu. 2020’de bu ortalama büyük ihtimalle 20.5 milyon tona varacak.

Türkiye’nin orta vadede hedefi 25 milyon ton buğday üretmek. Hedefin yakalanması için çalışmalar yürütülüyor. Üretimde verimi ve kaliteyi arttırmanın, çiftçiyi tarlaya bağlamanın yolları aranıyor.

Stokumuz yeterli

Gıda firmalarının yetkilileri, Türkiye’nin 6 ay yetecek ürün stokunun bulunduğunu dile getiriyor. Hasat dönemine 2019’dan buğdaylar ve arpalarla girildiğine işaret eden aynı yetkililer, “Bu sene üretim daha da artacak, 20 milyon tonu aşacak. Anadolu illerimizden iyi haberler gelecek” ifadelerini kullanıyor.

Un sanayicileri de, “Elimizde şu anda 4 milyon ton ürün var. İnşallah hasadın ardından da ürün gelecek ve sıkıntılar ortadan kalkacak” diyor. Bakliyat üreticileri ise pirinç, bulgur, mercimek ve nohutta rekolte sorunu görülmeyeceğini ve tüketicilerin taleplerinin rahat bir şekilde karşılanacağını vurguluyor.

Alım fiyatları ne olacak?

Anadolu’da bahar aylarında başlayan hasatla gelecek müjdelere kuvvetle muhtemel alım fiyatları da eklenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2019 çay alım fiyatını 0.13 lira arttırılmış ve 3.03 lira olarak belirlenmişti. Mayıs ayında alınan 135 bin 661 ton yaş çay karşılığında üreticilere 393 milyon lira ödeme yapılmıştı. Fındığın taban fiyatı 17 lira olarak açıklanmıştı. Bir ton buğdayın alım fiyatı bin 350 lira, mısırın bin 150 lira, yeşil mercimeğin 3 bin 50 lira, nohudun 3 bin 300 lira olarak ilan edilmişti. Bu tutarların 2020’de yukarı taşınacağı bekleniyor.

Önemli tedbirler alındı

Bu arada; fiyatı fahiş oranda artan ürünlerde ihracatın durdurulması sayesinde gıda fiyatları indi. Örneğin makarnada ihracatın üç ay ötelenmesinin ardından perakende fiyatlarını aşağı geldi. Limonda da aynı yöntem uygulandı ve büyük ölçüde başarı elde edildi.

TZD’den kritik öneri

Öte yandan; hükümete “İthalata bağımlı ürünlerin atıl tarım arazilerinde üretilmesi için devreye girin” çağrısı yapıldı. Yem balyalarında dışa bağımlılığın arttığını anlatan Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “2 milyon tona dayanan ithalatın önüne geçilmeli. Ekilmeyen 3.5 milyon hektar alan var. Bu alanlar derhal üretime açılmalı” önerisini sundu.