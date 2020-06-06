Hububat ödemeleri dün başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilk ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim eden üreticilerin alacaklarının dünden itibaren ödenmeye başlandığını açıkladı.
Güldal, Hatay’ın Kırıkhan’ ilçesinde düzenlenen hasat töreninde “Türkiye genelinde 260 alım noktamızda 125 lisanslı depoda üreticilerimizin hububat akabinde de bakliyat ürünlerini almaya başladık. Öncelikle bu bölgede hasat yaklaşık 10 gün önce başladı. Memnuniyetle görüyoruz ki son derece verimli, son derece bereketli bir sezon geçiriyor çiftçilerimiz, buradan tüm üreticilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabii hasat döneminin ilk hububat ödemelerini bugün (dün) başlatıyoruz” dedi.