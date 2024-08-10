Huawei’den üçe katlanan akıllı telefon

Birkaç yıl önce hayatımıza giren katlanır telefonlar, artık görüldüğünde çok da yabancı gelmiyor. Ancak Huawei’nin ürettiği bu yeni model, herkesin dikkatini çekiyor. Üçe katlanan telefonu ile çok yakında karşımıza çıkacak olan Huawei, şimdi cihazı canlı kanlı sergiliyor.

Bugün Huawei CEO’su Yu Richard, markanın üçe katlanan telefonununu kullanırken görüntülendi. Huawei’nin yeni geliştirdiği ve şimdilik hiçbir yerde adından söz ettirmeyen katlanır modeli, Huawei CEO’sunun elinde canlı kanlı göründü. Fotoğrafa yakından baktığımızda iki adet katlanma noktası gördüğümüz cihaz, adeta bir tablet boyutunda.

Çift menteşeli bir mekanizma ile hem içe hem de dışa doğru katlandığı bilinen Huawei’nin yeni katlanır modeli, tahminlere göre 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Üçe katlanması nedeniyle kapalı vaziyette oldukça kalın bir yapıya sahip olan cihaz, bu özelliklerine bakıldığında daha önce sızıntılarla ortaya çıkan prototipin ta kendisi.

Yine görseli yakınlaştırdığımızda sol üst köşesinde bir selfie kamerası taşıdığını gördüğümüz üçe katlanır Huawei modelinin yüksek fiyatlı bir cihaz olacağı da biliniyor. Bu nedenle Kirin 9 serisi bir işlemciden güç alması beklenilen cihaz, Mate 70 ailesinden önce piyasaya sürülebilir. Bu da Huawei’nin üçe katlanır modelinin Eylül ve Ekim ayında gelebileceğini gösteriyor.

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