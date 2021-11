Huawei ve Honor ortaklıklarını bitirdi

Hatırlayacağınız üzere Huawei ve ABD arasında büyük bir savaş başlamıştı. ABD yeni bir karar aldı ve şirkete herhangi bir teknolojik ürün satışı yapılmamasını kararlaştırdı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Google bile Huawei konusunda destekte bulunamadı. Şirket Android işletim sisteminden uzak kaldı. Sonuç olarak büyük oranda geri plana düştüğünü söyleyebiliriz. Her ne kadar HarmonyOS geliştirilmiş olsa bile yine de bu Huawei için yeterli olmadı.

Ortaya çıkan son detaylara göre Çin Fikri Mülkiyet İdaresi’nin veritabanı üzerinden ekran görüntüsü alındı. Bu ekran görüntüsüne göre Huawei; Honor’a ait olan 700 tescilli marka hakkını devretti. Böylece ikili kesin olarak ayrılmış oldu.

ABD, Huawei faktörü nedeniyle bu şirkete çok fazla baskı yapıyordu. İkilinin birbirleri ile son derece yakın olması ABD tarafından hiç hoş karşılanmadı. Sonuç olarak bu ikili ayrılmak zorunda kaldı. HONOR’un yeni sahibi, Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. karardan memnun gibi görünüyor. Huawei ve Honor ayrılığı şirkete yarayacak.

Honor bundan sonra Google mobil servislerini ve daha birçok teknolojiyi kullanabilecek. Huawei neredeyse tüm ekipmanlardan dışlanmıştı. Ancak Honor bu ekipmanları yeniden kullanabilecek. Böylece akıllı telefon sektöründe güçlü bir yer edinmesi bekleniyor.