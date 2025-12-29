Serap da seraba karıştı! Yollar ayrıldı, içi çok acıdı!

  • İSTANBUL
Son Haberler

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Almanya’da kiliseler bir bir kapanıyor

Devlet Bahçeli: Saldırılar ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak

Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk

Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı

3 polisimiz şehit olmuştu! Kahraman polisimizle DEAŞ’lı terörist arasındaki konuşma ortaya çıktı
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'yı lağvetme çağrısının Kürtçe versiyonunu sansürleyerek büyük tepki çeken Serap Belovacıklı da Sözcü TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Belovacıklı “İçim çok acıyarak ayrıldım. Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış” dedi.

Terörsüz Türkiye döneminin önemli adımlarından olan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı, İmralı heyetindeki Pervin Buldan tarafından okunmuş öncesinde ise Ahmet Türk, metnin Kürtçesini okumuştu. 

Bu durum Sözcü TV'nin sansürü ile gündeme oturdu.

Kanalın sunucularından Serap Belovacıklı, Kürtçe çağrıyı yayına vermeyeceklerini söyledi.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Bu olayla gündeme gelen Serap Belovacıklı, Yılmaz Özdil’in başına geçmesiyle yaprak dökümüne başlayan Sözcü TV ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurdu.

Açıklama yapan Belovacıklı, şöyle dedi: “Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım.

Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik… :) Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış.

Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın… “

