Serap da seraba karıştı! Yollar ayrıldı, içi çok acıdı!

Terörsüz Türkiye döneminin önemli adımlarından olan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı, İmralı heyetindeki Pervin Buldan tarafından okunmuş öncesinde ise Ahmet Türk, metnin Kürtçesini okumuştu.

Bu durum Sözcü TV'nin sansürü ile gündeme oturdu.

Kanalın sunucularından Serap Belovacıklı, Kürtçe çağrıyı yayına vermeyeceklerini söyledi.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Bu olayla gündeme gelen Serap Belovacıklı, Yılmaz Özdil’in başına geçmesiyle yaprak dökümüne başlayan Sözcü TV ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurdu.

Açıklama yapan Belovacıklı, şöyle dedi: “Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım.

Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik… :) Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış.

Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın… “