Siyonist çetenin Somaliland adımına cevap! Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır" dedi.

Ziyaret, yabancı basında Türkiye’nin Somali’deki adımlarına karşı İsrail’in 1991 yılında Somali’den ayrılmasına rağmen kimsenin tanımadığı Somaliland’ı tanımasına karşı atılan güçlü bir cevap olarak yorumlandı.

