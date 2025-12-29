  • İSTANBUL
Gündem Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var
Gündem

Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ordusunun silahların devlet tekelinde toplanmasına yönelik planına karşı çıktı. Kasım, söz konusu planın "İsrail-ABD projesi" olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Kasım, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Kasım, "Silahsızlandırma, resmi olarak 'silahın devlet tekelinde toplanması' olarak adlandırılsa bile İsrail-ABD projesidir." ifadesini kullandı.

Hizbullah ve İslami direnişin, Lübnan ordusu ve halkın desteğiyle yalnızca güneyi değil, Lübnan'ın tamamını özgürleştirdiğini belirten Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini bir kez daha yineledi.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.

