CHP zulmüne karşı “Direne direne Kazanacağız” Kadıköy’de emekçiye baskın!

Yıllardır Fikirtepe ve Hasanpaşa bölgelerinde helal rızık peşinde koşan kağıt toplayıcıları, CHP’li belediyenin insafına terk edildi.

Kadıköy Bld. Başkanı Şerdil Dara Odabaşı-Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu

CHP’NİN GERÇEK YÜZÜ: EMEKÇİ DÜŞMANLIĞI!

Bölgedeki Roman vatandaşlarla yaşanan küçük çaplı bir gerginliği "fırsat" bilen belediye yönetimi, taraflar barışmasına rağmen zulümden vazgeçmedi. 21 Aralık’ta gönderilen hukuksuz tebligatla, gariban işçilere ilçeyi terk etmeleri için sadece 4 gün süre verildi.

DEPOLARA BASKIN, EMEKÇİYE TEHDİT

Geri dönüşüm depolarını tek tek hedef alan CHP'li Kadıköy Belediyesi, emniyet güçlerini de bu kıyıma alet etmeye çalışarak baskıları artırdı. "Halkçılık" maskesi altında lüks sitelerin önünü açmak isteyen zihniyet, çöpten rızık toplayan işçilerin depolarına baskınlar düzenleyerek hukuk dışı bir tahliye sürecine girişti.

"BİZ BU HAYATI TERCİH ETMEDİK"

İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği adına konuşan Ali Mendillioğlu’nun feryadı, CHP’nin vicdan duvarına çarptı. Mendillioğlu, verdikleri mücadelenin sadece bir ekmek kavgası olduğunu belirterek şu yürek burkan ifadeleri kullandı:

"Biz böyle yaşamayı tercih etmedik. Keşke kendi rızamızla çıkıp gitsek; ailelerimizin yanında, sıcak bir yemek ve yatağımız olsaydı. Ama hayat her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Mağdur dili kullanmak istemiyoruz ama muhataplarımızdan çözüm bekliyoruz."

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ

Bölge halkının büyük çoğunluğunun kağıt toplayıcılarından ve sokakların temizlenmesine katkılarından memnun olduğu bilinirken, CHP’li belediyenin az sayıdaki şikayeti bahane ederek binlerce insanı mağdur etmesi dikkat çekti. "Zorda güzellik vardır" diyerek direniş başlatan işçiler, CHP’nin bu faşizan baskılarına karşı "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla meydan okuyorlar.