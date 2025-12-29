  • İSTANBUL
Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı
Gündem

Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı

Hamas, şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafını ilk kez dünya kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan, Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin, "Hüzeyfe Samir Abdullah El-Kahlut" olduğu da açıklandı.

Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehadeti bugün yapılan açıklama ile doğrulandı.

Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu. Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın şehit olduğu doğrulandı.

FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Şehadet haberinin doğrulanmasıyla birlikte, şehit Ebu Ubeyde'nin keyfiyesiz fotoğrafı da ilk kez servis edildi. Öte yandan, Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin, "Hüzeyfe Samir Abdullah El-Kahlut" olduğu da açıklandı.

Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar şehit oldu
Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar şehit oldu

Gündem

Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar şehit oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

filistin kan kaybediyor, siyonist semiriyor, ışid de türkiye.de yediği ekmeklerin karşılığı olarak katilam planlıyor... vay be....

Ali

Allah rahmet eylesin mekanini cennetlik eyler insallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
