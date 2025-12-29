Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı

Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehadeti bugün yapılan açıklama ile doğrulandı.

Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu. Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın şehit olduğu doğrulandı.

FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Şehadet haberinin doğrulanmasıyla birlikte, şehit Ebu Ubeyde'nin keyfiyesiz fotoğrafı da ilk kez servis edildi. Öte yandan, Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin, "Hüzeyfe Samir Abdullah El-Kahlut" olduğu da açıklandı.