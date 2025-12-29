Film değil gerçek matkapla deldiler! Bankanın kasasına duvarı delerek girdiler

  • İSTANBUL
Dünya

Almanya’da Noel tatilinde kapalı olan bir banka film sahnelerini aratmayan bir yöntemle soyuldu. Hırsızlar, matkapla duvarı delerek kasalara ulaştı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gelsenkirchen kentinde, Noel tatilini fırsat bilen kimliği belirsiz hırsızlar bir tasarruf bankasını hedef aldı. Polise göre; hırsızlar, önce Buer semtindeki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaştı, daha sonra ise matkapla duvarı delerek kasaların olduğu bölüme geldi. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

 

Planlı bir soygun mu?

Polis, olaydan bugün yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesi üzerine bankaya giden itfaiye ekiplerinin yaptığı bilgilendirmeyle haberdar oldu. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi. Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

 

Ne kadar para çalındı?

Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini korurken, çalınan paranın miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasın çağrısında bulundu.

 

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.

