DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı; hain saldırıda 3 polisimiz şehit düştü; 9 personel ise yaralandı.

Şehitlerimiz İlker Pehlivan, Yasin Koçyiğit ve Turgut Külünk'ün aile evlerine ate düşerken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Şehit Külünk'ün, AK Partili eski vekil Metin Külünk'ün akrabası olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Külünk, "DAEŞ bugün de dünyanın kötülük merkezi olma hedefiyle çalışanların taşeronu olduğunu Yalova'da Emniyet güçlerimizin yaptığı operasyon sırasında ortaya koydu. Söz konusu operasyonda alçakça çatışmaya giren teröristler, üç canımızın şehadete yürümesine neden oldu. Her canımız için aynı şiddette üzgün, alçak saldırıya ve sahiplerine karşı öfkeliyiz. İlker Pehlivan, Yasin Koçyiğit ve ailemiz fertlerinden, akrabamız Turgut Külünk hakkında Rabbimizden sonsuz ikram, kıymetli ailelerine ve necip milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Hiçbir karşı güç, Türkiye'nin birliğine ve bağımsızlığına ket vuramayacak." ifadelerini kullandı.

Cenaze merasimi yarın

Öte yandan şehit olan polis memuru Turgut Külünk’ün memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Külünk'ün şehadet haberinin verilmesinin ardından Türk bayrağı asılan Santral Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve protokol üyeleri, eve gelerek anne Kevser ve baba Aydın Külünk'e başsağlığı dileklerini iletti.

50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Külünk için yarın Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.