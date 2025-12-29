Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar şehit oldu

Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve eski lideri Muhammed Sinvar'ın hayatını kaybettiği, bugün akşamüstü saatlerinde doğrulandı.

Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın şehit olduğu doğrulandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Hamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, örgütün askeri kanadı ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın eski lideri Muhammed Sinvar ile askeri kanadın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin şehit olduğunu kaydetti.

Hamas’ın askeri kanadı adına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, hareket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “El-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Sinvar’ı… ve tugayların sözcüsü Ebu Ubeyde’yi yasla anıyoruz.”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) eylül ayında önce bu isimlerin şehit edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

EBU UBEYDE KİMDİR?

Ebu Ubeyde, özellikle son üç yılda yayımladığı video ve yazılı mesajlarla uluslararası kamuoyunda tanınır hale geldi.

İsrail tarafından aranan kişiler arasında yer aldığı ve hedef listesinde bulunduğu biliniyordu.