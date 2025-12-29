  • İSTANBUL
1 milyar Android telefon risk altında: Güncellenmeyen Androidler hacker tehdidinde
Teknoloji

1 milyar Android telefon risk altında: Güncellenmeyen Androidler hacker tehdidinde

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
1 milyar Android telefon risk altında: Güncellenmeyen Androidler hacker tehdidinde

Araştırmaya göre 1 milyardan fazla Android telefonu güvenlik güncellemesi almıyor, kullanıcılar ciddi siber risk altında.

Popüler pazar araştırma şirketi StatCounter, Android kullanıcılarına yönelik çok çarpıcı veriler yayımladı. Küresel çapta tüm kullanıcıları kapsayan bu araştırmaya göre Android telefon sahiplerinin yüzde 30'u, artık güvenlik güncellemesi desteği bile olmayan Android 13 veya daha eski sürümleri kullanıyor.

Yapılan araştırmaya göre bu oran, 1 milyardan fazla Android telefonun güvenlik risklerine karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor. Üstelik siber güvenlik firması Zimperium'a göre küresel çapta mobil cihazlarında yüzde 50'den fazlasında eski sürüm işletim sistemi kullanılıyor ve bunların çok ciddi bir bölümüne virüs bulaşmış durumda.

 

BU İSTATİSTİKLER NEDEN ÇOK ÖNEMLI?

En az 1 milyar Android telefonun güvenlik güncellemesi almıyor olması, tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir sorun. Bunu şöyle düşünün; bilgisayar korsanları, Android'in eski sürümlerindeki güvenlik açıklarını kullanarak 1 milyar kişinin cihazına sızabilir. Bu kullanıcıların banka hesaplarının ele geçirilmesi durumunda yaşanacak vurgunun büyüklüğünü düşünün...

 

PEKİ YA iOS TARAFINDA DURUM NASIL?

StatCounter tarafından yapılan çalışmaya göre aktif olarak kullanılan iPhone'ların yüzde 90 gibi önemli bir bölümü, hâlihazırda güvenlik güncellemesi alıyor. Bu da iPhone tarafındaki risk grubunun yüzde 10 civarında olduğunu gözler önüne seriyor. Apple'ın kapalı kaynak kodu sistemini benimsemesi ve kendinden başka kimsenin iOS sürümü üretemiyor olmasının önemini burada bir kez daha görmüş oluyoruz.

