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“Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:25
“Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 21. yüzyılın kişisel verilerin işlenmesi üzerine inşa edildiğini ifade etti. Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz olarak işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, “Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir” diye konuştu. Huawei ile ilgili gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarının da bu gelişmelerden ayrı olarak ele alınamayacağını vurgulayan Terzioğlu, şunları kaydetti: “Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:25
  1. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  2. dijital emperyalizm
  3. Huawei
  4. güvenlik zafiyeti

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