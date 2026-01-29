İşverene asgari ücret dopingi! Devlet desteği aylık 1.270 TL'ye çıktı

Asgari ücretin yeni yılda net 28 bin 75 lira olarak uygulanmasının ardından işveren desteğinin yükseltilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 112'nci maddeyle 2026 yılı için sigorta primi desteği sağlanacak. Belirlenen şartları taşıyan sigortalılar için günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL tutarında destek verilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Asgari ücret desteği çalışanlara değil, özel sektör işverenlerine verilecek. Destek 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 3.467 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için verilecek.

2026 yılında yeni açılacak işyerleri sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destekten yararlanacak.

Destek sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

KİMLERE VERİLMEYECEK?

Sigortalı sayısını 2025'e göre düşüren işverenler, o aya ait destekten yararlanamayacak. SGK prim ve idari borçlarını zamanında ödemeyen veya sigorta bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler de destek verilmeyecek.

Usulsüz bildirim, muvazaa veya kayıt dışı istihdam tespiti halinde destek gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.