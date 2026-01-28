İtirafçının korunması Sözcü’ye battı! Belgeniz varsa Ali İhsan Aktaş'ı rezil edin

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası görülmeye başlandı.

Duruşmada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanıyor.

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını bulandırmak isteyen CHP'nin borazanı Sözcü, davanın itirafçılarından Aziz İhsan Aktaş'ın koruma altına alınmasından rahatsız oldu.

Akit TV'nin gündemi belirleyen ve yorumlayan Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Gerçekleri söyleyecek itirafçının korunması neden rahatsız etti?

Eğer Aziz İhsan Aktaş gerçekleri söyleyecekse 'ben belediye başkanına şu ihale için rüşvet verdim' diyecekse, bu doğru olarak söyleyecekse bunu söylemesini engelleyecek bir zırtapozun saldırını engellemek üzerine etrafını 10 kişinin çevirmesi Sözcü'yü neden rahatsız etti.

Şunu diyorlarsa 'Etrafındaki 10 kişiye güvenecek yalan söyleyecek'

Sizin en kral avukatlarınız var. İstanbul 1 Nol'lu Barosu'ndan tutun Ankara Barosu'na kadar... Alın bütün hukukçularınızı gelin çatır çatır deyin, 'İhsan Aktaş yalancıdır, sahtekardır. 5 milyonluk aracı 7 milyona almamıştır. 'Alsa sana belge' deyip gösterin.

O zaman İhsan Aktaş 15 kişiyle değil 350 kişiyle gelse oradan rezil olur gider"