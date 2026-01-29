Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da devlete ait havayolu şirketi Satena adına bir iç hat seferi gerçekleştiren Beechcraft 1900 tipi yolcu uçağı, ülkenin kuzeydoğusu üzerinde seyrederken iletişimini kaybetti. Satena, havacılık yetkilileri ve ordunun 13 yolcu ve iki mürettebat olmak üzere 15 kişiyi taşıyan yolcu uçağını bulmak için operasyon başlattığını duyurdu.

Satena tarafından yayınlanan açıklamada, "Cucuta-Ocana hattında sefer gerçekleştiren NSE 8849 sayılı uçak, sabah saat 11.42 sularında havalanmış ve 12.05 civarında iniş yapması planlanmıştı. Uçak, bugün hava trafik kontrolüyle son temasını saat 11.54’te kurdu" denildi.

Bölge medyası, uçağın radardan kaybolduğu alanın Venezuela sınırı yakınlarında uzak ve dağlık bir bölge olan Catatumbo bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Sınır kenti Cucuta’dan havalandıktan sonra Ocana’ya inişe kısa süre kala kontrol kuleleriyle bağlantısını kaybeden uçakta, Kolombiya Temsilciler Meclisi Üyesi Diogenes Quintero ve yaklaşan seçimlerde aday olan Carlos Salcedo’nun da bulunduğundan endişe ediliyor. Temsilciler Meclisi üyelerinden Wilmer Carrillo, "Meslektaşım Diogenes Quintero, Carlos Salcedo ve ekiplerinin seyahat ettiği uçağa ilişkin bilgileri endişeyle karşıladık. Yetkili makamlardan resmi açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.