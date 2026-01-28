  • İSTANBUL
Dünya

Japonya yarım yüzyıl sonra pandasız kaldı!

Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’nde bulunan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin’e gönderildi. Pandaların ayrılmasıyla Japonya’da bir dönem tamamen kapandı.

Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesinin simgeleri arasında yer alan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, Japonya’dan ayrıldı. İki pandanın hayvanat bahçesinden ayrılmasıyla Japonya, yarım yüzyılın ardından ilk kez pandasız kaldı.

 

1972’de hediye edildi

Pandalar bugün yerel saatle 01.00'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı. Pandalar buradan, karantinaya alınacakları Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne sevk edildi. Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etti.

