Kapıkule'de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı
Gündem

Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
AA
Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı

Türkiye-Bulgaristan sınırında geçiş dengelerini değiştirecek bir karar alındı. Kapıkule’nin kuzeyine yeni bir sınır kapısı için resmi adımlar atıldı.

Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan en yoğun kara sınır hatlarından biri olan Kapitan Andreevo–Kapıkule’de yeni bir sınır geçiş noktası gündeme girdi. Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile arasında Kapitan Andreevo-Kapıkule’nin yanında yeni bir gümrük kapısının kurulması kararı aldı.

 

Anlaşma taslağı onaylandı

Hükümetin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan 'Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey'in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında anlaşma taslağını onayladı.” ifadesi kullanıldı.

 

Anlaşma taslağına göre, tarafların yetkili makamlarından oluşturulacak bir karma komisyon, “Kapitan Andreevo-Kapıkule” adlı mevcut sınır geçiş noktasının kuzeyinde yeni geçiş yerinin ilgili parametrelerini belirleyecek.

 

Komisyonun, kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları, sınır geçiş güzergahlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri ile teknik parametreleri, çalışma rejimi, altyapısı, yük ve yolcu türleri ile yeni sınır geçişinin inşasına ilişkin çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

 

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda "Avrupa Birliği'ni (AB) Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı" olarak biliniyor.

