Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik stratejik hamlelerini ve "Türk yolu gözlenendir" düsturunu hedef alırken kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Programında adeta alaycı bir üslup takınan Portakal, "Nasıl gideceksiniz?" sorusunu defalarca tekrarlayarak Türkiye'nin bölgesel gücünü ve operasyonel kabiliyetini küçümsemeye yeltendi.

"Hadi diyelim çağırdılar, nasıl gireceksiniz oraya?" diyerek milli savunma vizyonunu "boş cümleler" ve "hamaset" olarak nitelendiren sunucu, bu tavrıyla adeta rezil oldu. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına attığı somut adımları ve bölge halkının umudu olma misyonunu "içeriye rol kesmek" olarak yaftalayan Portakal'ın, kendi ülkesinin imkanlarını bu denli hiçe sayan yorumları izleyicilerden büyük tepki çekti.

