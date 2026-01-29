  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı
Gündem

Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yürüttüğü stratejik hamleleri küçümseyen ifadeleriyle büyük bir polemiğe imza attı. "Türk yolu gözlenendir" düsturunu ve bölgedeki askeri hareketliliği hedef alan Portakal, alaycı bir üslup takınarak "Nasıl gideceksiniz?" sorusunu defalarca yineledi.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik stratejik hamlelerini ve "Türk yolu gözlenendir" düsturunu hedef alırken kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Programında adeta alaycı bir üslup takınan Portakal, "Nasıl gideceksiniz?" sorusunu defalarca tekrarlayarak Türkiye'nin bölgesel gücünü ve operasyonel kabiliyetini küçümsemeye yeltendi.

"Hadi diyelim çağırdılar, nasıl gireceksiniz oraya?" diyerek milli savunma vizyonunu "boş cümleler" ve "hamaset" olarak nitelendiren sunucu, bu tavrıyla adeta rezil oldu. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına attığı somut adımları ve bölge halkının umudu olma misyonunu "içeriye rol kesmek" olarak yaftalayan Portakal'ın, kendi ülkesinin imkanlarını bu denli hiçe sayan yorumları izleyicilerden büyük tepki çekti.

Yorumlar

1 isi

wasigton portakal siz gibi satılmış lari ihraç ediip nakliyenizi sağlayarak önümüze katıp gideceğiz, görürsün siz önde kaçar vaziyette olacaksınız
