Odasına çekilen evladınız kumar bataklığında olabilir! Aileleri perişan eden sanal tuzaklar kapatılmalı
Gündem

Odasına çekilen evladınız kumar bataklığında olabilir! Aileleri perişan eden sanal tuzaklar kapatılmalı

Cem Kaya


Sanal kumar illetinin pençesine düşen binlerce genç, akıllı telefonlar üzerinden bu karanlık dünyaya tek bir tıkla ulaşıyor. Eskiden sokak aralarında veya gizli mekanlarda karşımıza çıkan kumar tuzağı, artık dijital dünyanın her köşesinde gençlerin karşısına dikiliyor. Aile yapısını dinamitleyen ve toplumsal huzuru tehdit eden bu durum, telafisi mümkün olmayan büyük yıkımlara kapı aralıyor.

Genç nesil, teknolojiyle iç içe büyümenin getirdiği risklerle baş başa bırakılmış durumda. Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden kolayca erişilebilen oyun görünümlü kumar siteleri, çocukların ve gençlerin zihnine birer zehir gibi enjekte ediliyor. Aileler çocuklarının odalarında ders çalıştığını sanırken, gençler saniyeler içinde binlerce liralık kayıplar yaşayabiliyor. Bu durum sadece maddi bir kayıp değil, aynı zamanda büyük bir ahlaki ve psikolojik çöküşü de beraberinde getiriyor.

 

 

Yasal kılıf altında kumar tuzağı

Toplumu en çok yaralayan noktalardan biri de bu zehrin yasal kanallar üzerinden meşrulaştırılması oluyor. Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde sunulan çeşitli oyunların, kumarın dijital birer versiyonu olduğu gerçeği göz ardı ediliyor. "Yasal" adı altında sunulan bu imkanlar, gençlerin kumar alışkanlığına karşı olan direncini kırarak onları bu bataklığa ilk adımı atmaya teşvik ediyor. Devlet eliyle denetlenen platformların bu tarz riskli oyunlara zemin hazırlaması kamuoyunda büyük tepki çekiyor.

 

Parçalanan hayatlar ve yok olan yuvalar

Kumar bağımlılığı sadece bireyi değil, tüm aileyi felakete sürüklüyor. Borç batığına saplanan gençler, içine düştükleri çıkmazdan kurtulmaya çalışırken aileleriyle olan bağlarını koparıyor. Bu karanlık tablo, boşanmalara, ev içi şiddete ve ne yazık ki intiharlara kadar uzanan bir trajediye dönüşüyor. Toplumun temel taşı olan aile kurumu, dijital ekranlardan sızan bu kumar zehriyle her geçen gün daha fazla sarsılıyor.

 

Acil önlem alınması şart

Yetkililerin ve toplumun bu büyük tehlikeye karşı daha fazla sessiz kalmaması gerekiyor. Gençleri korumak adına dijital platformlardaki denetimlerin artırılması ve özellikle resmi kurumlarda kumar benzeri oyunların yasaklanması hayati önem taşıyor. Eğer bugün bu zehirli gidişata dur denilmezse, bir neslin daha ellerimizden kayıp gitmesi kaçınılmaz olacak. Milli ve manevi değerlerimizi korumak adına topyekün bir mücadele başlatılması bekleniyor.

 

